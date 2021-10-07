Афины , , 21:00 — REGNUM Соглашение о стратегическом оборонном сотрудничестве между Грецией и Францией было ратифицировано в ходе парламентского голосования в Афинах вечером 7 октября. Об этом сообщает AMNA.

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«За» был подан 191 голос, «против» — 109.

Правящая партия «Новая демократия», Движение за перемены (KINAL) и «Греческое решение» одобрили соглашение, как и независимый депутат Константина Адаму, в то время как основная оппозиционная партия СИРИЗА-Прогрессивный альянс, Коммунистическая партия Греции (КПГ) и MeRA25 отвергли соглашение.

Ранее премьер-министр ГрецииКирьякос Мицотакисзаявил, что соглашение между Грецией и Францией, подписанное 28 сентября, содержит серьезный пункт о взаимной помощи в области обороны, которая выходит за рамки обязательств по коллективной поддержке, которые существуют как в НАТО, так и в договорах Европейского союза.