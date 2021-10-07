Сыктывкар, 7 октября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. В Коми зарегистрирован первый в сезоне случай гриппа. Вирус выявили у ребенка. Об этом сообщила главный эпидемиолог Нина Овчинникова.

Ponchikov.net Грипп

По ее словам, случай не является завозным, следовательно, грипп уже начал циркулировать внутри Коми.

«Населению необходимо задуматься. Чтобы инфекции ковид и грипп не совпали в одно заболевание, нужно защищаться вакциной. Прививка от гриппа делается давно, она испытана и не вызывает сомнений. Она очень эффективна и от нее нет побочных эффектов», — объяснила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми от гриппа планируют привить 500 тысяч человек.