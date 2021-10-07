Москва, 7 октября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Ростуризм разработает новый национальный туристический маршрут по любимым местам отдыха президента России Владимира Путина. Об этом сообщила 7 октября руководитель ведомства Зарина Догузова на своей странице в Instagram.

Kremlin.ru Владимир Путин на отдыхе в Сибири

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Глава Ростуризма поздравила Владимира Путина с 69-летием и поблагодарила президента за поддержку туризма и индустрии гостеприимства.

«Здорово, что Вы сами формируете моду на активные путешествия по нашей стране — рыбалка, треккинг, отдых на природе… Это вдохновляет миллионы туристов открывать для себя красоту России», — написала Догузова, добавив, что Ростуризм уже работает над национальным маршрутом по любимым местам главы государства.

В пресс-службе ведомства чуть позднее сообщили, что с инициативой о создании такого туристического маршрута выступили ведущие туроператоры России по многочисленным запросам туристов.

«Проект маршрута будет рассмотрен на ближайшем экспертном совете Ростуризма в этом году. Планируем, что это будет несколько регионов Сибири», — уточнили в пресс-службе.