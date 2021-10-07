Лос-Анджелес, США, 7 октября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Актёр и певец Джастин Тимберлейк и его супруга Джессика Бил решили продать свой дом в Лос-Анджелесе (США). Об этом 7 октября пишет издание Peopletalk.

Скриншот с YouTube Джастин Тимберлейк

По данным издания, артист приобрёл жильё в 2002 году за $8,3 млн. За эти несколько лет цена на дом выросла — теперь он обойдётся покупателям в $35 млн.

Добавим, что общая площадь особняка составляет 1,2 тыс. квадратных метров. Ранее им владел кинозвезда 1930-х и 1940-х годов, актёр Эррол Флинн.