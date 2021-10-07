Ватикан, 7 октября, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 7 октября, в Ватикане встретилась с папой римским Франциском.

(сс) European People's Party Ангела Меркель

Разговор шел за закрытыми дверями и продолжался 45 минут.

В Ватикане и пресс-службе Меркель сообщили журналистам, что обсуждались общественно-политические вопросы, в частности, темы настоящего и будущего Церкви, проблемы Евросоюза.

Стороны обменялись подарками — в частности, Меркель получила несколько папских энциклик, а Франциск — альбом репродукций Микеланджело, книги с комментариями к Евангелию и немецкие деликатесы.