Ангела Меркель и папа Франциск обсудили проблемы Церкви и Евросоюза
Ватикан, 7 октября, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 7 октября, в Ватикане встретилась с папой римским Франциском.
(сс) European People's Party
Ангела Меркель
Разговор шел за закрытыми дверями и продолжался 45 минут.
В Ватикане и пресс-службе Меркель сообщили журналистам, что обсуждались общественно-политические вопросы, в частности, темы настоящего и будущего Церкви, проблемы Евросоюза.
Стороны обменялись подарками — в частности, Меркель получила несколько папских энциклик, а Франциск — альбом репродукций Микеланджело, книги с комментариями к Евангелию и немецкие деликатесы.