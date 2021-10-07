Сан-Франциско, США, 7 октября, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Интернет-пользователи и разных стран сообщают о сбоях в работе онлайн-энциклопедии «Википедия» в четверг, 7 октября. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

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Массовые сообщения о неполадках начали поступать около 19:00 по московскому времени. Подавляющее большинство жалоб связано с отсутствием доступа к сайту. Некоторые также сообщают о сбоях в работе приложения и невозможности авторизоваться в свой учётной записи.

Проблемы наблюдаются главным образом у пользователей в Северной Америке и ряде стран Европы. В России о неполадках сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.