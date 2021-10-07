Белград, , 20:02 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич попросил спецпредставителя генерального секретаря ООН и главу миссии ООН в Косово и Метохии Захира Танина «использовать свое влияние и предупредить Приштину о том, что она своим односторонними и провокационными мерами усиливает напряженность и угрожает миру и стабильности в регионе». Об этом говорится в сообщении об итогах встречи Вучича и Танина, опубликованном на странице президента Сербии в «Инстаграме».

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Вучич отметил, что Сербия участвует в укреплении регионального сотрудничества, и что она не нарушала ни одного положения Брюссельского соглашения, Резолюции 1244 СБ ООН, Военно-технического соглашения, подписанного в 1999 году или регионального торгового соглашения CEFTA.

Собеседники отметили, что присутствие миссии ООН чрезвычайно важно для обеспечения стабильности в Косово и Метохии, как для последовательного применения положений Резолюции 1244 СБ ООН, так и для реализации договоренностей, достигнутых в рамках Брюссельского диалога.

Танин со своей стороны подчеркнул важность продления диалога о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной, а также значимость всей усилий, направленных на достижение конструктивного регионального сотрудничества, подчеркивается в сообщении.

Напомним, что в конце сентября на севере Косово и Метохии разгорелся кризис после того, как Приштина запретила использование автомобильных номеров Сербии на территории сепаратистского формирования.