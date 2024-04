Канберра, 7 октября, 2021, 19:41 — ИА Регнум. Анонсирована игра Cricket 22: The Official Game of The Ashes, которая представляет собой симулятор игры в крикет. Об этом 7 октября сообщает портал Eurogamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Реализацией проекта занимается студия Big Ant, ранее выпустившая предыдущие игры серии Cricket. Релиз Cricket 22 состоится 25 ноября 2021 года на ПК (Steam), PlayStation и Xbox. Разработчики отметили, что игра будет иметь «повествовательный режим карьеры».

Отметим, что последнюю игру серии Big Ant Studios выпустила 8 мая 2019 года. Игры серии имеют лицензии от спортивных организаций T20, The Hundred и Caribbean CPL (Карибская Премьер-лига).