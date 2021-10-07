Вашингтон, 7 октября, 2021, 19:41 — ИА Регнум. Компания Xbox выпустит эксклюзивную вариацию игрового контроллера в честь празднования 20-летия со дня выпуска одноимённой консоли. Об этом 7 октября сообщает издание Eurogamer.

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Эксклюзивный контроллер будет выполнен в фирменных чёрно-зелёных цветах. Сообщается, что у него будет полупрозрачный корпус, через который геймеры смогут увидеть комплектующие.

Напомним, что домашняя игровая приставка Xbox поступила в продажу в ноябре 2001 года.