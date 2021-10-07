Москва, 7 октября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Телеведущий Леонид Якубович стал гостем YouTube-шоу «Алёна, блин!». Запись его интервью доступна на канале Super с 7 октября 2021 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Леонид Якубович

В ролике Якубович рассказал о своей работе, личной жизни и окончании авиационного училища в возрасте 52 лет. Телеведущий также признался, что не смотрит YouTube, так как у него на это не хватает времени.

«Да я понятие не имею о чём вы говорите», — ответил Якубович на вопрос, что он слышал о видеохостинге и шоу, которые в нём есть. «Я могу говорить о том, что такое Интернет. Это пока что помойка бессистемная… Когда-нибудь это угомонится, очень уж эта история мусорная», — считает он.

Ранее Леонид Якубович назвал самый дорогой подарок в истории шоу «Поле чудес». Телеведущий назвал им пробитый пулей портсигар, который привёз один из участников программы — Якубович вернул презент, так как не мог его принять.