Йошкар-Ола, , 19:38 — REGNUM Глава Марий Эл Александр Евстифеев от себя лично и от имени жителей республики поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения.

Президент России Владимир Путин и врио главы Марий Эл Александр Евстифеев (2017 год) Kremlin.ru/

Следите за развитием событий в трансляции: «День рождения на рабочем месте: Владимиру Путину 69 лет — трансляция»

Он пожелал президенту счастья, благополучия и новых свершений. Евстифеев подчеркнул, что благодаря бесспорному авторитету главы государства на международной арене Россия является мощной и независимой державой.

«Ваши решения, принимаемые в целях повышения качества жизни населения, меры социальной поддержки позволяют гражданам чувствовать себя под защитой государства», — написал глава Марий Эл на своей странице в Instagram.

Евстифеев добавил, что профессионализм президента, решительность и колоссальный труд ведут Россию к новым преобразованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября президенту России исполняется 69 лет. Традиционно этот день он проводит на рабочем месте, не отменяя никакие мероприятия.