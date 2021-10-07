Йошкар-Ола, 7 октября 2021, 19:38 — REGNUM Глава Марий Эл Александр Евстифеев от себя лично и от имени жителей республики поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения.
Следите за развитием событий в трансляции: «День рождения на рабочем месте: Владимиру Путину 69 лет — трансляция»
Он пожелал президенту счастья, благополучия и новых свершений. Евстифеев подчеркнул, что благодаря бесспорному авторитету главы государства на международной арене Россия является мощной и независимой державой.
«Ваши решения, принимаемые в целях повышения качества жизни населения, меры социальной поддержки позволяют гражданам чувствовать себя под защитой государства», — написал глава Марий Эл на своей странице в Instagram.
Евстифеев добавил, что профессионализм президента, решительность и колоссальный труд ведут Россию к новым преобразованиям.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября президенту России исполняется 69 лет. Традиционно этот день он проводит на рабочем месте, не отменяя никакие мероприятия.