Москва, 7 октября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. У России и Армении обнаружилась масса проблем, поэтому гарантировать безопасность армян в Карабахе они не смогут. Об этом 7 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM востоковед, автор телеграмм-канала «Русский ориенталист» Игорь Димитриев.

Модест Колеров ИА REGNUM Нагорный Карабах. Вид из Шуши в сторону Степанакерта

«Какое-то время гарантировать безопасность армянского Карабаха российские миротворцы смогут, но потом у России обнаружится масса масштабных вызовов, и она не сможет более гарантировать безопасность. Вызовы уже появились», — заявил эксперт.

«Азербайджан имеет четкую позицию по Карабаху и по его будущему. Мы все время «хоронили» Азербайджан, как и президента Алиева, а на самом деле он устоял», — констатировал Димитриев.

Как сообщало ИА REGNUM премьер-министр Армении Пашинян заявил о том, что переговоры по Карабаху зашли в тупик еще до начала боевых действий.