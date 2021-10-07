Москва, 7 октября, 2021, 19:37 — ИА Регнум. Законопроект о возращении индексации пенсий работающим пенсионерам внесло в Госдуму Собрание депутатов Ненецкого автономного округа, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Законопроектом предусмотрен возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров в 2022 году.

Парламентарии обратили внимание на то, что существующий сейчас подход приводит к тому, что пенсионеры работают «нелегально» (без оформления документов, по чужим документам, на половину ставки), чтобы в отношении них не уплачивались страховые взносы и не подавались данные персонифицированного учёта. Соответственно происходит нарушение трудового и пенсионного законодательства. Кроме того, сложившаяся ситуация приводит к снижению поступления страховых взносов.

Следует также отметить негативное отношение к существующему положению вещей как со стороны работающих, так и со стороны неработающих пенсионеров, что вызывает рост социальной напряжённости и подрывает доверие к пенсионной системе в целом, указали авторы инициативы.

На рассмотрении Госдумы уже находятся аналогичные законопроекты.

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