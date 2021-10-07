Сыктывкар, 7 октября, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Минздрав Коми нарушает сроки предоставления лекарств льготникам из-за нехватки средств на их закупку. Об этом на заседании Госсовета заявил глава ведомства Игорь Дягилев.

Pixabay.com Лекарства

«Мы осмотрели информацию за последние пять лет. Заметили, что иногда Минздраву приходилось несколько раз в год выходить с просьбой увеличить финансирование на приобретение льготных лекарственных средств, а это — сроки. Если бы сумма была заложена с начала года, мы бы запланировали закупочные мероприятия и не было бы разрыва между закупкой и обеспечением лекарственными препаратами», — цитирует министра БНК.

В настоящее время минздрав Коми разрабатывает постановление, согласно которому люди, в случае отсутствия бесплатного лекарства по льготному рецепту смогут получить в аптеке аналог. Счет за него аптеки смогут выставлять региональному минздраву.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Коми зафиксированы многочисленные жалобы на отсутствие препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции и последствий ковида.