Рим, 7 октября, 2021, 19:33 — ИА Регнум. Цены на газ в Италии достигли исторического рекорда, от такого положения дел страдают все без исключения предприятия страны, заявил в четверг, 7 октября, министр по делам экологической трансформации Роберто Чинголани.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Подорожание никак не связана с выбросами CO2, проблема в стоимости самого сырья и в «нервозности на рынках», полагает Чинголани.

Как сообщалось ранее, с 1 октября цены на электричество и газ в Италии предполагалось повысить на 40% и 30% соответственно. После выделения правительством 3 млрд евро субсидий повышение составило 30% и 14% соответственно.