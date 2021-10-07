Вашингтон, 7 октября, 2021, 19:28 — ИА Регнум. В популярном онлайн-сервисе Epic Games Store стартовала бесплатная раздача игры PC Building Simulator. Об этом 7 октября сообщает «Игромания».

Скриншот epicgames.com Интерфейс магазина Epic Games Store

В PC Building Simulator геймерам нужно будет собрать свой собственный персональный компьютер, выбирая из множества разных компонентов. Акция продлится до 14 октября 2021 года.

Также известно, что следующей бесплатной игрой от Epic Games Store станет Stubbs the Zombie. Помимо неё, геймеры получат комплект контента для многопользовательского шутера Paladins.