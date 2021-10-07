Екатеринбург, 7 октября, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Аэропорт «Кольцово» и Екатеринбург может связать новый автобусный маршрут. Возможно, запустят шаттлы, пишут СМИ.

Der.metzger2009 В аэропорту «Кольцово»

По данным Е1.ru, автобусы могут курсировать между зданием аэропорта и станцией метро «Ботаническая» с интервалом в 15 минут. Как отмечает замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дмитрий Брусянин, это идея руководства аэропорта и администрации города. Впрочем, окончательное решение пока не принято.

Отметим, сейчас между «Кольцово» и ж/д вокзалом курсирует электричка. Она создавалась в конце «нулевых» годов как аэроэкспресс, но не пользуется большой популярностью. Также действуют муниципальный и частный автобусные маршруты. Интервал их движения составляет 40 минут. Кроме того, в аэропорт и обратно можно уехать на такси.