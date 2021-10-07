Монреаль, Канада, 7 октября, 2021, 19:25 — ИА Регнум. В сеть выложили новую сцену из предстоящей игры «Стражи Галактики Marvel» (Guardians of the Galaxy). Ролик был опубликован 7 октября на YouTube-канале компании Square Enix.

Скриншот с YouTube Guardians of the Galaxy

В трейлере зрители могут видеть Космо — космического пса-телепата, который при этом является руководителем службы безопасности станции «Забвение». «Он очень зол на Стражей Галактики! Ситуация накаляется», — отметили в описании ролика разработчики.

Напомним, релиз игры «Стражи Галактики Marvel» состоится 26 октября 2021 года на ПК и консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, а также портативной Nintendo Switch. Реализацией проекта занимается студия Eidos Montreal.