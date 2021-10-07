Варшава, , 19:24 — REGNUM Решение о том, что европейское право не может быть важнее польского, вынес на заседании 7 октября Конституционный суд Польши.

Бунтарь Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1974. СССР

Польский КС подтвердил, что решения Европейского суда не могут быть выше решений Верховного суда Польши и что превосходство европейского права над польским противоречит положениям конституции республики.

В ходе заседания глава КС Польши Юлия Пшилебская назвала те пункты Договора о ЕС, которые не соответствуют польской конституции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 г. Европейский суд вынес решение, согласно которому правила назначения в Польше судей не соответствуют демократическим нормам.

После этого польский премьер-министр Матеуш Моравецкий попросил КС Польши проверить законность превосходства европейского права над польским.

Читайте ранее в этом сюжете: Конституционный суд Польши признал незаконным решение суда ЕС