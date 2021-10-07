Джалал-Абад, Киргизия, 7 октября, 2021, 19:21 — ИА Регнум. В Джалал-Абадскую область Киргизи привезли 31 тысяч доз вакцины против гриппа. Об этом 7 октября сообщил лавный врач областного центра профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора Рома Ураимов.

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«Для профилактики заболеваний, о которых идет речь в этот период, вакцина должна поступать поэтапно и вводиться населению. На данный момент в область поступила 31 тыс. доз вакцины, которую мы доставили в регионы. Ожидается еще прибытие вакцины «Грипол». Сначала прививку получат медицинские работники, пожилые люди и лица с ограниченными возможностями здоровья, вакцинация начнется со следующей недели». — проинформировал Ураимов.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Киргизия получила около 820 тысяч доз вакцины от гриппа и пневмококка. В Джалал-Абадскую область было доставлено 212 тысяч доз вакцины от гриппа. Власти республики на закупку вакцин выделили 221,5 млн сомов (213 млн рублей).Читайте также: Российская вакцина от гриппа прибыла в Киргизию