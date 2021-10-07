Лос-Анджелес, США, 7 октября, 2021, 19:20 — ИА Регнум. Sony Pictures представила первый трейлер фильма «Обитель зла: Раккун-Сити» — экранизации популярной видеоигры Resident Evil 2. Ролик был опубликован на YouTube-канале компании 7 октября.

Скриншот из трейлера фильма с YouTube «Обитель зла»

Картина расскажет о вымышленном американском городе Раккун-Сити, который охватила таинственная чума, превращающая людей в зомби. Главным героям предстоит выжить среди хищных монстров и раскрыть секреты корпорации Umbrella, которая стоит во главе творящегося хаоса.

Премьера «Обители зла» состоится 2 декабря 2021 года. Главные роли в картине исполнили Кая Скоделарио, Хана Джон-Кэймен, Робби Амел, Том Хоппер, Эван Джогиа, Донал Лог и Нил МакДонаф.