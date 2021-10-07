Ижевск, , 19:20 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

Президент РФ Владимир Путин, глава Удмуртии Александр Бречалов, полпред президента в ПФО Игорь Комаров (слева направо) Vk.com/a.brechalov

«C днём рождения, Владимир Владимирович!», — написал он на своей странице в социальной сети.

Сегодня, 7 октября, президент отмечает 69-й день рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова личный праздник глава государства проводит на рабочем месте.

«Традиции «проставляться» нет, вы знаете, что президент редко освобождает этот день от каких-то рабочих мероприятий, и в администрации это тем более рабочий день», — сказал Песков.

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