Ижевск, 7 октября 2021, 19:20 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.
«C днём рождения, Владимир Владимирович!», — написал он на своей странице в социальной сети.
Сегодня, 7 октября, президент отмечает 69-й день рождения.
Как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова личный праздник глава государства проводит на рабочем месте.
«Традиции «проставляться» нет, вы знаете, что президент редко освобождает этот день от каких-то рабочих мероприятий, и в администрации это тем более рабочий день», — сказал Песков.
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