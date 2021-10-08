Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Американская компания Moderna планирует построить завод по производству вакцин в Африке, сообщает 7 октября The New York Times.

Лаборатория компании Moderna Modernatx.com

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Эта новость была положительно воспринята специалистами, однако отмечается, что завод не решает проблему срочной потребности континента в вакцинах от COVID-19.

Компания заявила, что новый «самый современный» завод будет в конечном итоге производить до 500 млн доз в год мРНК-вакцины Moderna. Со временем завод будет производить и другие вакцины Moderna, заявили в компании.

Строительство заводов расширит в будущем доступ континента к этим препаратам. Но это не является ответом на призывы африканских лидеров и активистов отменить патентные законы, которые не дают многим странам самостоятельно производить вакцины.

Ранее Европарламент (ЕП) призвал отменить права интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса, чтобы ускорить иммунизацию в мире.