Москва, 7 октября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Рэпер Егор Крид представил клип на композицию «Самый худший трек». Ролик доступен на YouTube-канале KREED FAMILY с 7 октября.

Black-star.ru Егор Крид

В записи ролика приняли участие блогеры Эльдар Джарахов и Бустер. Как говорится в подписи к видео, клип был полностью снят на телефон марки Apple, однако модель смартфона не указана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Егор Крид ищет актрису для съёмки в его клипе. Девушка должна будет исполнить роль стриптизёрши, а также заплатить от 1,4 до 1,8 млн рублей за 15-секундное появление в ролике.