Москва, 7 октября, 2021, 19:19 — ИА Регнум. В России потенциальным риском, который способен повлиять на снижение количества самозанятых, можно назвать действующее ограничение максимальной суммы полученного дохода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

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«Проблемой для самозанятых является отсутствие дополнительной возможности при получении компенсации по больничным и декретным отпускам, — сказал он. — Важно для такой категории рассмотреть возможность обеспечения со стороны государства дополнительной страховой поддержки. А потенциальным риском, способным повлиять на снижение количества самозанятых, можно назвать действующее ограничение максимальной суммы полученного дохода. Следовательно, необходимо ежегодно индексировать максимально полученную сумму дохода в 2,4 млн руб. самозанятым, иначе данный режим не будет полностью востребованным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ахмадеев рассказал, что надо сделать, чтобы количество самозанятых в РФ росло.