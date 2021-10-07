Москва, 7 октября, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Более половины объёмов производства российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» к ноябрю 2021 года будет находиться за пределами России. Об этом сообщил 7 октября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Вакцина «Спутник V»

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Быстрое наращивание производства этих препаратов стало возможно благодаря в том числе иностранным партнёрам, заявил он в ходе инвестиционного форума Bloomberg.

Как сообщил глава РФПИ, в октябре будет выпущено более 100 миллионов доз вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт», в ноябре планирует ещё больше нарастить темпы производства.