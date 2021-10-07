Москва, 7 октября, 2021, 19:17 — ИА Регнум. То, что в РФ годовая инфляция ускорилась до 7,48%, связано с неожиданно быстрым разворотом ценовых тенденций на плодоовощную продукцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил эксперт института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов.

Инфляция

«Ускорение [инфляции] связано с неожиданно быстрым разворотом ценовых тенденций на плодоовощную продукцию при сохранении высоких темпов роста цен на остальные товары и услуги, — сказал Сафонов. — В прежней версии прогноза мы ожидали инфляцию на конец года в диапазоне в 6,1−6,2%. С учётом новых данных прогноз нами ещё не обновлялся, но его корректировка будет однозначно в сторону увеличения. На настоящий момент с учётом статистических эффектов базы прошлого года мы предполагаем, что по итогам 2021 года инфляция всё же останется в пределах 7%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что к концу 2021 года темпы роста инфляции в России, скорее всего, будут снижаться.