Лос-Анджелес, США, 7 октября, 2021, 19:15 — ИА Регнум. В сеть выложили новые постеры предстоящего фильма «Прошлой ночью в Сохо», который снимает режиссёр Эдгар Райт. Изображения были опубликованы 7октября на портале We Got This Covered.

Unsplash Кино

На одном снимке запечатлена Томасин Маккензи, которая сыграет девушку по имени Элойс, загадочным образом переместившуюся из современности в Лондон 1966 года. Героиня попадает в тело культовой певицы по имени Сэнди (Аня-Тейлор Джой).

В какой-то момент Элоиза понимает, что жизнь Сэнди вовсе не так проста и привлекательна, как ей казалось. На третьем постере изображён Мэтт Смит, который сыграет странного мужчину по имени Джек из 60-х.

https://twitter.com/indiewire/status/1445731817378639872

Напомним, трейлер «Прошлой ночью в Сохо» кинокомпания Focus Features опубликовала 8 сентября 2021 года, премьера фильма в России состоится 3 ноября 2021-го. Ранее Эдгар Райт заявил, что на создание картины его вдохновили классические психотриллеры «А теперь не смотри» и «Отвращение».