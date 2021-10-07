Москва, 7 октября, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Для того, чтобы в России продолжался ежегодный прирост количества самозанятых, власти РФ должны решить проблему учета их трудового стажа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ стало уже больше 3,1 млн самозанятых.

Самозанятый

«Для дальнейшего количественного ежегодного роста самозанятых важно со стороны государства предусмотреть возможность учета им трудового стажа, поскольку действующий порядок является несправедливым по отношению к иным категориям, например наемным работникам, — сказал Ахмадеев. — В данном случае самозанятые могут только на добровольной основе перечислять страховые взносы в Пенсионный фонд, фонд обязательного социального страхования, но на общий трудовой стаж это не влияет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ахмадеев объяснил, почему в РФ растет количество самозанятых.