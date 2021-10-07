Варшава, , 19:15 — REGNUM Правительство Польши приняло решение о строительстве серьёзных заграждений на границе с Белоруссией, заявил 7 октября журналистам предводитель правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

По его словам, вопрос финансирования этого проекта уже решен.

«Принято решение, в том числе финансовое, о строительстве серьезного заграждения. Не временного, а действительно тяжело преодолеваемого», — рассказал Качиньский.

При этом он уточнил, что заграждения будут возводиться на участке границе, который «не идет по линии Буга».

«Как долго это будет продолжаться — не знаю. Все зависит от предприятий, которые уже выбраны. Уже есть проект. Вчера на заседании комитета безопасности он был представлен», — добавил Качиньский.

Как сообщало ИА REGNUM, с лета текущего года Литва, Латвия и Польша регулярно заявляют о росте числа африканских и ближневосточных нелегальных мигрантов, пытающихся пройти на территорию Евросоюза с территории Белоруссии. При этом власти этих трёх стран обвиняют официальный Минск в преднамеренном создании миграционного кризиса.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС обсуждает пятый пакет санкций против Белоруссии — МИД Польши