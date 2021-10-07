Москва, 7 октября, 2021, 19:14 — ИА Регнум. В России в категорию самозанятых активно вовлекается как молодежь, так и активное взрослое население. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ число самозанятых граждан превысило 3,1 млн человек.

Nalog-briz.ru Самозанятый

«Рост количества самозанятых в 2021 году является существенным и, безусловно, происходит за счет успешно проводимой налоговой политики государства, — сказал Ахмадеев. — Несмотря на продолжающееся влияние пандемии на экономику, фактор роста категории самозанятых можно объяснить вовлечением как молодежи, так и активного взрослого населения. Важно отметить, что для граждан применение режима самозанятых является дополнительным источником доходов, официально позволяющим осуществлять предпринимательскую деятельность и не регистрироваться при этом в качестве ИП».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ подросткам могут разрешить быть самозанятыми и индивидуальными предпринимателями.