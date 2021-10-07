Йошкар-Ола, 7 октября, 2021, 19:07 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались четыре человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Накануне в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 613 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 октября в регионе выявили 65 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 66 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 20 147 случаев. В настоящее время активным носителем коронавируса в республике являются 531 человек.

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