Курган, 7 октября, 2021, 19:07 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 159 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 53 зафиксированы в Кургане, сообщает 7 октября региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 155 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 7 октября 2021 года выявлено 34 523 случая заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 7 октября вылечились 31 077 человек, скончался 731 пациент с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).