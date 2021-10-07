Казань, 7 октября, 2021, 19:10 — ИА Регнум. В Татарии в связи с эпидемиологической ситуацией ужесточают антиковидные меры. Как заявила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова, новые дополнительные ограничения будут действовать с 11 октября.

geralt QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

С 11 октября концертные залы, театры, цирки и кинотеатры смогут работать только при заполняемости залов не более 50% (не более 500 человек). Эти же меры распространяются на культурные, спортивно-физкультурные, зрелищно-развлекательные мероприятия.

Заполняемость до 70% доступна в случаях, если все сотрудники и обслуживающие мероприятия лица будут привиты от COVID-19, кроме имеющих медицинские противопоказания. Обязательно уведомление оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции о проведении мероприятий не позднее, чем за 7 дней в театрах и концертных залах. Для спортивно-физкультурных, зрелищно-развлекательных мероприятий — за 30 дней до их проведения. Вход на мероприятие разрешается только совершеннолетним при предъявлении действующих QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное в течение последнего полугода заболевания.

Гостиницы и хостелы республики смогут работать при заполняемости не более 50% номерного фонда. Полная заполняемость разрешена в случае, если все работники вакцинированы от COVID-19, кроме тех, кто имеет противопоказания.

Также предъявить QR-код потребуется при посещении учреждений общепита, спортивных центров, бассейнов, фитнес-парков, аквапарков, торговых центров площадью свыше 400 кв. метров.

Обязательный режим самоизоляции вводится для жителей старше 65 лет, не прошедших вакцинацию или не перенесших в течение последних шести месяцев заболевание. Покидать места проживания допускается лишь в случаях обращения за неотложной медицинской помощью; следования к пункту вакцинации от COVID-19; приобретения товаров и услуг в рядом с местом проживания; прогулки или выгула домашних животных не далее 100 м от места проживания, кроме нахождения в местах массового пребывания людей; выноса мусора до ближайших накопителей отходов. Сотрудников старше 65 лет работодателям следует перевести на дистанционную работу или принять меры, обеспечивающие данные ограничения.

ИА REGNUM напоминает, с 11 октября в Архангельской области наличие QR-кода или сертификата о ковид-вакцинации будет обязательным условием для посещения заведений общепита и развлекательных мероприятий.

Читайте также: В Архангельской области запретят посещение общественных мест без QR-кода

Читайте также: В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19