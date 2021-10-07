Власти Киргизии выделили $5 млн на кредиты для лизинга сельхозтехники
Бишкек, 7 октября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов поручил министерству финансов выделить государственному «Айыл банку» около 426,7 млн сомов (365,1 млн рублей) на открытие отдельной кредитной линии для оказания поддержки сельхозпроизводителям.
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Эти деньги будут предоставляться местным аграриям в виде кредитов на приобретение в лизинг сельскохозяйственной и перерабатывающей техники, дождевальных машин и оборудования для капельного орошения.
Займы будут выдаваться на срок до 10 лет под 4,5% годовых. При этом размер первоначального взноса должен будет составить не менее 10% от стоимости предмета лизинга, а в качестве залогового обеспечения выступит полученная сельхозтехника.
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