Йошкар-Ола, 7 октября, 2021, 19:04 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 7 октября выявили 65 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 66 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 20 147 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 19 003 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 117 человек. 613 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались четверо пациентов ковид-центров, накануне в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активным носителем коронавируса в республике является 531 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 633 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1391 человек, из них у 1374 — пневмония, 54 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 112 пациентов, при этом госпитализированы 140 жителей Марий Эл.