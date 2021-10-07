Нижний Новгород, 7 октября, 2021, 19:03 — ИА Регнум. Нижегородка, пострадавшая при взрыве газа в доме по улице Гайдара, скончалась 6 октября. У женщины при поступлении диагностировали 95% ожогов тела, ее ввели в искусственную кому. Об этом сообщил ожоговый центр ПИМУ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

Двое пострадавших от взрыва газа на Автозаводе поступили в больницу 2 октября. 55-летняя женщина и 47-летний мужчина получили ожоги различной степени тяжести. У пострадавшей было поражено 95%, у мужчины зафиксировано 35% ожогов тела.

«Мужчина несколько дней назад уже пришел в сознание и был переведен в общую палату. Нижегородка тем временем оставалась в реанимации. Врачи до последнего боролись за ее жизнь, однако все тщетно — вчера нижегородка умерла», — пишет NewsNN.ru.

ИА REGNUMнапоминает, что 2 октября в одной из квартир дома в Автозаводском районе города произошел взрыв газа. В результате частично обрушился балкон и межтамбурные перекрытия. Двое пострадавших госпитализированы, еще около 100 жителей дома эвакуировали. Большая часть людей уже вернулись в свои квартиры.