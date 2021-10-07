Бишкек, , 18:59 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения и успешным проведением выборов в Государственную Думу. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 7 октября.

Президент Киргизии Садыр Жапаров Gov.kg

Следите за развитием событий в трансляции: «День рождения на рабочем месте: Владимиру Путину 69 лет — трансляция»

Жапаров пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальнейших успехов в государственной деятельности.

Он также подчеркнул, что высоко оценивает сотрудничество Киргизии и России, основанное на прочных традициях исторической дружбы и взаимного уважения, отметив при этом большой личный вклад Владимира Путина в развитие российско-киргизского партнёрства.