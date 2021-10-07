Бухарест, 7 октября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Российская киберспортивная команда Virtus.pro одержала свою вторую победу на The International — чемпионате мира по игре Dota 2. Об этом 7 октября сообщает портал Cybersport.ru.

Dota 2

В групповом этапе чемпионата Virtus.pro обыграла шведский коллектив Alliance со счётом 2:0. Ранее россияне также одержали победу над командой Team Undying.

Напомним, что The International 2021 по Dota 2 проходит в Бухаресте (Румыния). Чемпионат продлится с 7 по 17 октября 2021 года.