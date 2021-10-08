Москва, , 08:30 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о гендерном и возрастном составе нового созыва, передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября.

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Средний возраст всех депутатов Госдумы восьмого созыва, а их 450 человек составляет 53 года, это на один год больше, чем в седьмом созыве, рассказал Володин. Средний возраст мужчин — 53,4 года, это на полтора года больше, чем в седьмом созыве. Средний возраст женщин — 51,8 года, что на год меньше, чем в седьмом созыве.

В восьмом созыве парламентариев в возрасте до 30 лет — семь человек (в седьмом созыве было пять), в возрасте 30−39 лет — 53 (было 56), в возрасте 40−49 лет — 115 (было 123), в возрасте 50−59 лет — 149 (было 150), в возрасте 60 лет и старше — 126 (было 116), привел данные спикер Госдумы.

Если говорить о фракциях, то в «Единой России» (324 мандата) средний возраст всех депутатов составил 52,8 года, средний возраст мужчин — 53,1, женщин — 51,4 года. При этом всего мужчин 263 (81,2%), женщин — 61 (18,8%), рассказал Володин.

В КПРФ (57 мандатов) средний возраст всех парламентариев составил 56,2 года, средний возраст мужчин — 56,5, женщин — 54,4 года. При этом всего мужчин 50 (87,7) человек, женщин — семь (12,3%), отметил он.

В «Справедливой России» (27 мандатов) средний возраст всех депутатов — 59,2 года, средний возраст мужчин — 58,9, женщин — 61,3 года. При этом всего мужчин — 24 (88,9% человек), женщин — три (11,1%).

В ЛДПР (21 мандат) средний возраст всех депутатов — 48,1 года, при этом все они — мужчины, женщин во фракции нет совсем.

«Новые люди» получили 13 мандатов, фракция является самой «молодой»: средний возраст всех депутатов фракции составил 37,6 года, средний возраст мужчин — 36,8, женщин — 40 лет. Всего мужчин — 10 (76,9%), женщин — три (23,1%), рассказал Володин.

По итогам прошедших в сентябре 2021 года выборов в Госдуму «Единая Россия» получила 324 мандата из 450. КПРФ получила 57 мандатов, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21 мандат, «Новые люди» — 13. «Родина», «Гражданская платформа», «Партия Роста» получили по одному мандату. Пять мандатов получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

Отметим, что первое пленарное заседание Госдумы состоится 12 октября, по традиции его открывают самые возрастные парламентарии.

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