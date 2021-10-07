Вашингтон, 7 октября, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США организует специальный отдел для противодействия «вызовам со стороны Китая», сообщает 7 октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на руководителя ЦРУ Уильяма Бернса.

Rishe.ir Холл в ЦРУ

Ранее Бернс заявил, что в составе ЦРУ появился новый «Центр миссий по Китаю», который нацелен на «дальнейшее укрепление работы в отношении самой серьезной геополитической угрозы XXI века — все более враждебным китайским правительством».

The Washington Post уточняет, что сотрудники нового подразделения ЦРУ, кроме прочего, будут заниматься сбором информации о Китае и борьбой с китайскими шпионами.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года президент США Джо Байден объявил о формировании новой структуры в Пентагоне, которая должна оценивать и реагировать на военные вызовы со стороны Китая.