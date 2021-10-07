Москва, 7 октября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Исполнительница Кристина Орбакайте сообщила о выходе её бренда духов под названием Kristina. Она опубликовала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 7 октября.

Ермолаев Алексей Кристина Орбакайте

https://www.instagram.com/p/CUuauT5IeWP/

Аромат был создан певицей вместе с парфюмером Паоло Теренци. «Аромат идеально отражает меня, моё настроение и, надеюсь, очарует и вас!» — обратилась к своим подписчикам Орбакайте.

Добавим, что упаковка духов сделана в виде шкатулки, при открытии которой звучит песня исполнительницы. Композиция называется «Я — Кристина Орбакайте».