Майкоп, 7 октября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. С 5 по 8 октября в Москве проходит XXIII Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2021». Более 30 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Адыгеи представили свою продукцию на одном из главных событий уходящего сельскохозяйственного года.

Алексей Гусев Администрация Республики Адыгея

По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова делегацию республики возглавил вице-премьер РА, официальный представитель РА при президенте РФ Мурат Тхакушинов.

На мероприятии Адыгея выставила широкий ассортимент продуктов питания под региональными торговыми марками. Экспозиция республики отражала инвестиционный потенциал отрасли и практические результаты реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сбыта сельхозпродукции по приоритетным направлениям.

На стенде республики участники выставки могли увидеть знаменитые адыгейские сыры, молочную, мясную и рыбную продукцию, растительные масла, хлебобулочные изделия, овощи, адыгейский чай и мед, плодово-ягодный ассортимент и много другое.

В торжественной церемонии открытия «Золотой осени — 2021» приняли участие вице-премьер РФ Виктория Абрамченко и Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

В номинации «Эффективный грантополучатель» глава КФХ Азамат Дербе награжден золотой медалью выставки. В этой же номинации серебряной и бронзовой медалями удостоены руководители крестьянско-фермерских хозяйств — Валентина Бухарова и Султан Болоков. В номинации «Икра осетровых рыб» золотая медаль досталась главе КФХ Мире Шеуджен.

Кроме того, в различных номинациях конкурса «За достижение высоких результатов в сфере комплексного развития территорий» администрация Майкопского района была отмечена серебряной медалью, а Красногвардейского района — бронзовой.

В рамках мероприятий выставки механизатору сельхозартели «Восход» Сергею Подберезкину и механизатору СПК «Штурбино» Сергею Леонову были вручены удостоверения о почетном звании «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».

«Отрадно, что труд наших работников АПК был отмечен дипломами и медалями «Золотой осени». Во многом достижения наших производителей стали возможными благодаря нацпроектам и госпрограммам развития сельского хозяйства. Хочу поздравить всех наших тружеников с успешным завершением сельскохозяйственного года, пожелать здоровья и успехов в их нелегком труде», — сказал Мурат Кумпилов.