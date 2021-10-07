Берлин, 7 октября, 2021, 18:50 — ИА Регнум. О готовности председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Армина Лашета отказаться от руководства партии сообщает 7 октября телеканал N-tv.

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О том, что Лашет на встрече 7 октября с соратниками по ХДС заявил о готовности оставить руководство партии, сообщил телеканалу один из присутствовавших на собрании. По словам анонима, Лашет сказал, что будет руководить ХДС, пока ему не найдут замену.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, германская газета Bild предрекла Лашету скорую отставку с поста председателя ХДС. Провал его политической карьеры связан с проигрышем консерваторов (блока ХДС/ХСС) на парламентских выборах в Германии 26 сентября.