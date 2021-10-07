Белград, , 19:10 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич встретился 7 октября в Белграде с вице-премьером России и сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Сербией и Российской Федерацией Юрием Борисовым. Об этом сообщила пресс-служба президента Сербии.

Александр Вучич Predsednik.rs

Собеседники обсудили возможности для развития сотрудничества в области энергетики, промышленности и инфраструктурного строительства, подчеркивается в сообщении.

Президент Вучич подчеркнул, что в контексте надвигающегося глобального энергетического кризиса особую важность приобретает газопровод, который связывает Болгарию и Венгрию через территорию Сербии. По его словам, газопровод чрезвычайно важен для Сербии не только потому, что этот проект привлекает инвестиции, но и потому, что он обеспечивает стране энергетическую безопасность.

Юрий Борисов со своей стороны отметил высокий уровень сотрудничества двух стран в области торговли и высказал заинтересованность российской стороны в том, чтобы Сербия увеличила экспорт своих товаров и услуг на российский рынок, говорится в сообщении.

Напомним, что недавно заработал сербский участок газопровода «Турецкий поток», который в Болгарии принято называть «Балканским потоком».