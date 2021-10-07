В Архангельской области будут судить банду автоподставщиков
Архангельск, 7 октября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. В Архангельской области будут судить группу автоподставщиков. В числе фигурантов дела — 12 человек.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, подозреваемые разбивали автомобили и требовали выплат от страховых компаний, а ущерб от них составил более 6 миллионов рублей.
«Для преступлений выбиралось темное время суток и безлюдные участки автодорог, на которых автомобили умышленно сталкивались друг с другом, после чего все повреждения кузова, узлов и деталей предъявлялись как полученные в результате несчастного случая сотрудникам ГИБДД, экспертам, представителям страховых организаций и суду», — сообщили в ведомстве.
Всего в ходе расследования были доказаны 33 совершенных ДТП. Все 12 человек проходят по делу как обвиняемые в мошенничествах в сфере страхования. Дело будет рассмотрено в Октябрьском суде Архангельска.
Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде нейтрализовали крупную банду автоподставщиков, на счету которой более 40 преступлений.