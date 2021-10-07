Тверь, 7 октября, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Тверская область на 23-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» подписала соглашение с ООО «Рассвет» о создании на территории региона молочно-товарной фермы на 2800 голов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, объём привлеченных инвестиций составит не менее 3 млрд рублей.

Пресс-служба правительства Тверской области Стенд Тверской области на выставке «Золотая осень»

Губернатор Игорь Руденя, представляя в сентябре стратегию развития Верхневолжья до 2026 года на форуме муниципальных образований, назвал одним из приоритетов привлечение инвестиций в АПК.

«В настоящее время в агропромышленном комплексе реализуются 13 инвестиционных проектов с общим объемом вложений более 48 млрд рублей и созданием 2800 новых рабочих мест. К ним до 2026 года добавится еще 8 инвестпроектов с объемом вложений свыше 12 млрд рублей и созданием 700 рабочих мест. Таким образом, к 2026 году планируем ввести не менее 3500 новых рабочих мест в АПК», — сообщил тогда Игорь Руденя.

По итогам первого дня участия в выставке «Золотая осень» Тверская область, помимо крупного соглашения в молочном животноводстве, достигла ряда договоренностей. Подписано соглашение с тверским филиалом Россельхозбанка по вопросам укрепления малого и среднего предпринимательства в сфере АПК. С ООО «Развитие Девелопмент» заключен договор о реализации инвестпроекта по строительству минизавода по производству органических удобрений. Объем заявленных вложений составит более 200 млн рублей.

Специалисты областного минсельхоза также провели встречи и переговоры с отраслевыми министерствами других регионов. С министерством Калмыкии обсуждались вопросы развития мясного и молочного животноводства, с министерством Смоленской области — развитие льняной отрасли.

На главном аграрном форуме России развернут стенд Верхневолжья, где представлена продукция более 25 самых узнаваемых предприятий Тверской области. Проходят презентации ведущих производств — молочного, мясного, льняного направлений, пушного звероводства, кондитерских изделий, варенья и воды.

Традиционно на «Золотой осени» в разделе «Животноводство и племенное дело» пушных зверей представляют зверохозяйства Тверской области — ООО «Меха», ООО «Звероплемзавод Савватьево» Калининского района, ООО «Зверохозяйство Знаменское» Торопецкого района.