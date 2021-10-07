Курган, 7 октября, 2021, 18:45 — ИА Регнум. В Кургане дом ребёнка вероятно подлежит реорганизации. Вопрос пока находится на стадии обсуждения, сообщает региональный оперативный штаб.

Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания Ребенок

Отмечается, что на федеральном уровне было принято решение, что все учреждения, где временно или постоянно живут дети до 18 лет, должны быть подведомственны соцзащите. В Курганской области так оно и есть. Но местный Дом ребёнка единственный находится в ведении регионального департамента здравоохранения. Поэтому, скорее всего, малыши из Дома ребёнка переедут в детские дома.

В курганском Доме ребёнка живут 32 малыша до четырёх лет. И только у 12 из них есть статус «сироты». В отношении остальных детей решается вопрос о дальнейшем жизнеустройстве в судебном порядке. После чего многие из них вернутся в кровные или замещающие семьи.

По уверению курганских властей, реорганизация Дома ребёнка позволит создать для малышей более комфортные условия, им не придётся проходить адаптацию при переезде после четырёх лет, в детских домах созданы условия максимально приближённые к домашним, дети живут «семьями». А именно, проживание устроено по квартирному типу, малыши, у которых есть старшие братья и сёстры, смогут жить вместе с ними в одной «квартире».

Сотрудники Дома ребёнка в случае реформирования получат предложения о работе и будут трудоустроены. Здание учреждения будет использовано для нужд социальной сферы. Не исключено расположение там ковидного госпиталя ‑ и такой вариант сейчас обсуждается чиновниками.