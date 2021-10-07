Курганские власти намерены в доме ребёнка открыть ковидный госпиталь
Курган, 7 октября, 2021, 18:45 — ИА Регнум. В Кургане дом ребёнка вероятно подлежит реорганизации. Вопрос пока находится на стадии обсуждения, сообщает региональный оперативный штаб.
Отмечается, что на федеральном уровне было принято решение, что все учреждения, где временно или постоянно живут дети до 18 лет, должны быть подведомственны соцзащите. В Курганской области так оно и есть. Но местный Дом ребёнка единственный находится в ведении регионального департамента здравоохранения. Поэтому, скорее всего, малыши из Дома ребёнка переедут в детские дома.
В курганском Доме ребёнка живут 32 малыша до четырёх лет. И только у 12 из них есть статус «сироты». В отношении остальных детей решается вопрос о дальнейшем жизнеустройстве в судебном порядке. После чего многие из них вернутся в кровные или замещающие семьи.
По уверению курганских властей, реорганизация Дома ребёнка позволит создать для малышей более комфортные условия, им не придётся проходить адаптацию при переезде после четырёх лет, в детских домах созданы условия максимально приближённые к домашним, дети живут «семьями». А именно, проживание устроено по квартирному типу, малыши, у которых есть старшие братья и сёстры, смогут жить вместе с ними в одной «квартире».
Сотрудники Дома ребёнка в случае реформирования получат предложения о работе и будут трудоустроены. Здание учреждения будет использовано для нужд социальной сферы. Не исключено расположение там ковидного госпиталя ‑ и такой вариант сейчас обсуждается чиновниками.