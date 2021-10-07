Москва, 7 октября, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Активисты «Отрядов Путина» записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Ролик, адресованный главе государства, доступен на YouTube-канале организации с 7 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

На видео пенсионерки поздравили Путина с днём рождения и пожелали ему крепкого здоровья. «Мы хотим пожелать Вам, чтобы Вы после этого ещё не менее двух сроков пробыли президентом», — сказала в финале ролика одна из участниц организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участники TikTok-дома PopStar House записали песню с поздравлениями президента. Вместе с композицией тиктокеры выложили и клип на неё.