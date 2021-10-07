Тула, 7 октября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. В Тульской области 7 октября подтверждено 144 новых случая заражения коронавирусом — на семь больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 55 тыс. 572 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 47 тыс. 778 пациентов, в том числе 125 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3095 человек. Десять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.